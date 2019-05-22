Kendisi futbola veda etti, eşi kanser!

Portekiz'in Porto futbol kulübünde kalecilik yapah Iker Casillas takımının antrenmanında kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.





Doktorların tavsiyesi üzerine futbolu bıraktığını açıklayan ünlü eldiven bu defa da eşi Sara Carbonero'dan gelen haberle sarsıldı.





35 yaşındaki spor spikeri, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yumurtalık kanserine yakalandığını duyurdu.





Carbonero, "Yaşadığımız şoku henüz atlatamamışken hayat bizi bir kez daha şaşırttı." dedi.





Kaleciliğe veda eden Casillas'ın eşi Carbonero'ya "yumurtalık kanseri" teşhisi konuldu.





CARBONERO AMELİYAT OLDU





Carbonero, "Birkaç gün önce geçirildiğim bir sağlık kontrolü sırasında doktorlar yumurtalığımda kötü niyetli bir tümör tespit etti ve ameliyata alındım. Şanslıyız ki bu, zamanında fark edildi ve şu an her şey iyi. Ancak tedavinin tam olarak bitmesi için önümde bu illetle savaşmam gereken birkaç ay daha var." ifadelerini kullandı.







Meslektaşlarından hassasiyet beklediğini ifade eden Carbonero, "Sakinim ve her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Yolun zorlu olduğunu ancak mutlu sonla biteceğini biliyorum. Ailem, arkadaşlarım ve harika doktorlarımın desteğine sahibim." mesajını paylaştı.