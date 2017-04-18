Samanyolu Haber /Gündem / Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor! /18 Nisan 2017 12:52

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'ın parti grubunda yaptığı konuşmalar Erdoğan'ın partinin başına dönmesi sonrası son bulacak. Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın, bu kürsüdeki son konuşmalardan biri olduğu belirtiliyor. Yıldırım toplantıda resmi sonuçlar açıklandığında Erdoğan'ı partiye davet edeceklerini söyledi.

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Katılım oranı rekor düzeyde olmuştur. Anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından dolayı mutluyum. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece 'evet' veren vatandaşlarımız değildir. 'hayır' veren vatandaşlarımız da kazanmıştır" diyen Yıldırım, "Millet iradesi sandığa yansımış bu iş bitmiştir. Ana muhalefet başta olmak üzere buna herkesin saygı duyması lazım. Oy oranlarından yola çıkarak söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Bu oylamanın demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gurbetteki memleket sevdalısı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin, yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın parti grubunda yaptığı konuşmalar Erdoğan'ın partinin başına dönmesi sonrası son bulacak.

Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın, bu kürsüdeki son konuşmalardan biri olduğu belirtiliyor. YSK resmi sonuçları açıkladıktan sonra Erdoğan, partiye tekrar davet edilecek.
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