Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.





"Katılım oranı rekor düzeyde olmuştur. Anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından dolayı mutluyum. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece 'evet' veren vatandaşlarımız değildir. 'hayır' veren vatandaşlarımız da kazanmıştır" diyen Yıldırım, "Millet iradesi sandığa yansımış bu iş bitmiştir. Ana muhalefet başta olmak üzere buna herkesin saygı duyması lazım. Oy oranlarından yola çıkarak söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Bu oylamanın demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gurbetteki memleket sevdalısı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin, yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.



