Kendini yaktı: Kendi başıma devrim yapacağım

Tunus'un batısındaki Kasrin vilayetinde ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman hayatını kaybetti.







Abdurrezzak Zerki kendisini ateşe vermeden önce yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım" dedi.





Tunus'ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki'nin hayatını kaybetmesinin ardından olayın yaşandığı Kasrin vilayeti gece boyunca düzenlenen protestolara sahne oldu.





Sputnik'in Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, Cezayir yakınındaki Kasrin vilayetinde kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki'nin hayatını kaybettiği belirtildi.





TUNUS ULUSAL GAZETECİLER SENDİKASI: DEVLET SORUMLU





Zorlu hayat şartları karşısında umudunu yitiren Zerki'nin içinde bulunduğu durumu protesto etmek için kendisini yaktığı ifade edilen sendika açıklamasında, kameramanın ölümünden ‘basın sektörünü iş kanunun denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devletin' sorumlu olduğu dile getirildi.





Tunus'un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezak Zerki isimli kameraman dün kendisini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.





"GECE DÜZENLENEN PROTESTOLARA MÜDAHALE"





Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti gece saatlerinde protestolara sahne oldu.

Lastik yakıp barikat kurmaya çalışan ve polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.





Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 2011 yılında, yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan "Arap Baharı" adlı sürecin fitilini ateşlemişti.





2011'deki devrimin ardından Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirerek demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında büyük başarılar kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma, refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta yetersiz kaldı. Arap Baharı'nın son kalesi durumundaki Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor.