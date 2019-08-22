Samanyolu Haber /Gündem / Kendini kayyım diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı /22 Ağustos 2019 23:56

Kendini kayyım diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyım olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyım olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi'ne kayyım olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı. Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi.

Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi. Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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