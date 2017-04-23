Samanyolu Haber /Gündem / 'Kendimize yapılmasını istemediğimiz her şeyi yaptık' /23 Nisan 2017 15:04

'Kendimize yapılmasını istemediğimiz her şeyi yaptık'

Her akşam bir televizyon kanalında canlı yayına katılan, yandaş haber sitesi Timeturk'ün sahibi Nevzat Çiçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım serisi kamuoyunun dikkatini çekti.

SHABER3.COM

Nevzat Çiçek, yaptığı paylaşımda "İktidar olduk ama birçok şeyi kaybediyoruz, onun farkına varamıyoruz. Kendimize yapılmamasını istediğimiz her şeyi yaptık" ifadesini kullandı. 

Çiçek, "Sorunumuz şu; daha önce ahlaki olmadan birileri linç edilirken karşı mahalle diye, bizden değil diye sesimiz çıkmadı" diye yazdı. 

"AK Partili olmaktan, Reisçi olmaktan önce ahlaklı olmalı" diyen Çiçek, "Ne yaptıysak biz kendi kendimize yaptık. Kâh sessiz kalarak, kâh bize sıra gelmeyince görmezden geldik; kâh kıskançlığımızdan kuyular kazdık." ifadelerini kullandı.

Nevzat Çiçek'in paylaşımlarından bazıları şöyle:

Sorunumuz şu; F.... meselesinde işadamlarından haraç isteyen gazeteciler Borcu olduğu firmayı F...'cü ilan edenler

Sorunumuz şu; Uyduda yayın yapan sex kanallarına ortak olan ve ruhsatı iptal edildikten sonra RTÜK üyelerinin F...'cü ilan edilmesi

Sorunumuz şu; Herkesi tehdit ederek heryere konanlara karşı "Biz bunların ne pislik olduğunu biliyoruz"aman bize bulaşmasınlar diyen patronlar.

Sorunumuz şu; Her türlü pisliğin üstünü örtmek için Cumhurbaşkanımızın sevgisini her şeye kılıf yapanlara ses çıkarılmayışıdır.

Sorunumuz şu; Kuklacılar ortadayken kukla sahiplerinin de İslami gelenekten gelmiş olmalıdır ve bu çirkinliğe izin vermeleridir.

Sorunumuz şu; Biz herşeyi mübah görüp yapamıyoruz. Herşeyi söyleyemiyoruz. Karşımızdakilerde sınır yok bizde İslami sınır var sabrediyoruz

Sorunumuz şu; Biz haksızlık kimden kime karşı gelirse gelsin karşı çıkardık şimdi haksızlık kimden kime geliyor ona bakıyoruz.

Sorunumuz şu; Daha önce ahlaki olmadan birileri linç edilirken karşı mahalle diye bizden değil diye sesimiz çıkmadı şimdi çıkıyor ama...

Sorunumuz şu; Makamlarımız. Ticaretimiz. Değerlerimiz. Siyasetimiz. Arkadaşlığımız. Dostluğumuz. Düşmanlığımız. İnancımız. Yapay hale getirildi.

Sorunumuz şu; Reisçi olmak, AK Partili olmak, Dava sahibi olmak, Önde koşan nefer olmaktan önce, Önce insan sonra, İtikadı sağlam, Ahlaklı olmalı.

Sorunumuz şu; İktidar olduk ama bir çok şeyi kaybediyoruz onun farkına varamıyoruz... Kendimize yapılmamasını istediğimiz herşeyi yaptık.

Sorunumuz şu; Rızkımı veren Hüda'dır Kula minnet eylemem sözünü türkü olarak söyledik, itikadi inanmadık, gereğini yapmaya korktuk.

Bunca yıldır basındayım hiç bir zaman kişilerle uğraşmadım. Ona buna niye cevap vermiyorsun diyorlar, kişilerle işim olmaz. Fikir var mı fikir?

Ne yaptıysak biz kendi kendimize yaptık. Kâh sessiz kalarak kâh bize sıra gelmeyince görmezden geldik, kâh kıskançlığımızdan kuyular kazdık.

Sizin hayır sandığınız şer; Şer sandığınız şeyde hayır vardı ALLAH (C.C) bilir siz bilmezsiniz.


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