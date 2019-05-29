Kendi kendilerini yalanladılar

Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışması sırasında Arnavutköy’de genç bir esnaf ile diyaloğu bir çok gazete ve televizyonda ‘İmamoğlu’ndan vatandaşa tokat ve hakaret’ şeklinde yansıdı. Sabah gazetesine konuşan genç haberleri yalanladı.







Bir tv programındaki konuşmasının kurgulanarak asılsız şekilde sunulması nedeniyle genç tarafından suçlanan İmamoğlu uzun süre genci ikna etmeye çalıştı. Bu arada yaşanan tartışma, Sabah, Takvim gibi gazeteler ile a Haber gibi tv istasyonlarında olayı ‘İmamoğlu genci tokatladı’ şeklinde yansıtıldı.













Ancak genç esnaf ile röportaj yapan Sabah gazetesi kendi haberini yalanlamış oldu. Esnaf, tokatlama gibi bir olay olmadığını sadece yanağını okşadığını anlattı.



