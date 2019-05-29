Samanyolu Haber /Gündem / Kendi kendilerini yalanladılar /29 Mayıs 2019 20:49

Kendi kendilerini yalanladılar

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun tartıştığı genci tokatladığını yazan Sabah gazetesi kendi haberi yalanladı.

SHABER3.COM

Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışması sırasında Arnavutköy’de genç bir esnaf ile diyaloğu bir çok gazete ve televizyonda ‘İmamoğlu’ndan vatandaşa tokat ve hakaret’ şeklinde yansıdı. Sabah gazetesine konuşan genç haberleri yalanladı.

Bir tv programındaki konuşmasının kurgulanarak asılsız şekilde sunulması nedeniyle genç tarafından suçlanan İmamoğlu uzun süre genci ikna etmeye çalıştı. Bu arada yaşanan tartışma, Sabah, Takvim gibi gazeteler ile a Haber gibi tv istasyonlarında olayı ‘İmamoğlu genci tokatladı’ şeklinde yansıtıldı.



Ancak genç esnaf ile röportaj yapan Sabah gazetesi kendi haberini yalanlamış oldu. Esnaf, tokatlama gibi bir olay olmadığını sadece yanağını okşadığını anlattı.

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