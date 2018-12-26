Samanyolu Haber /Gündem / Kendi istifasının tartışıldığı konuya ilginç yorum: Konu benim dışımda /26 Aralık 2018 13:47

Kendi istifasının tartışıldığı konuya ilginç yorum: Konu benim dışımda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışında. O konu kapanmıştır" dedi.

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Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesi planlanan Yıldırım, odağında bulunduğu istifa tartışmalarına da değindi.

Yıldırım, "İstifa tartışmaları benim dışımda. O konu kapanmıştır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım'ın hem Meclis Başkanı görevini sürdürmesi hem de Belediye Başkanı adayı olması planı tartışılıyor. Anayasa ve uygulamalar Yıldırım'ın istifasını gerektirirken Erdoğan ve AKP farklı uygulama istiyor
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