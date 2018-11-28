Kendi binası varken günlük 10 bin lira kira ödüyor

Eti Maden’in kendi mülkünü başka bir kuruma tahsis edip, kiraladığı binaya 7 yıldır yüksek miktarda kira bedeli ödemesi Meclis Bütçe Komisyonu’nun gündemine getirildi.





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Bakanlığa bağlı önemli kurumlardan biri olan Eti Maden’in kendi mülkünü başka bir kuruma tahsis edip, kiralık bina tutması ve bu binaya yüksek miktarda kira ödemesinin gerekçesini sordu.





Gürer, Bakan Fatih Dönmez’e yönelttiği soruda Eti Maden’in, mülkünü boşaltıp yüksek fiyatlarla kiraya çıktığı biliniyor. Hâlâ neden bir türlü Eti Maden’in kendisi binasına kavuşmadı?” şeklindeki soruya yanıt istedi.





YILLIK 4 MİLYON LİRA KİRA BEDELİ

CHP Milletvekili Gürer’in sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez, Eti Maden’in Sıhhiye’de bulunan hizmet binasının ihtiyaç nedeniyle 2011 yılında Adalet Bakanlığı’na tahsis edildiğini belirtti.





Eti Maden tarafından kirada bulunan hizmet binası için yıllık yaklaşık 4 milyon TL ödendiğini kaydeden Bakan Dönmez, bugün itibarıyla ödenen aylık kira bedelinin 387 Bin TL olduğunu açıkladı.





7 YILDIR NEDEN BİR BİNA YAPTIRAMADI?

Bakan Dönmez, “Yeni bina yapımı için Eti Maden ile TOKİ arasında Protokol imzalanmıştır. TOKİ tarafından; 07.03.2018 tarihinde yeniden yapım ihalesine çıkılmış olup. 04.05.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır” açıklamasında bulundu.





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kendi binasını başka bir kuruma tahsis ederek yıllık 4 milyon TL tutarında kira bedeli ödediği başka bir binaya taşınan Eti Maden’in aradan geçen 7 yıla rağmen halen kendine bina yaptıramamış olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.