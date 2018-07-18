Samanyolu Haber /Gündem / 'Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbeleri sökülsün' talebi /18 Temmuz 2018 08:42

'Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbeleri sökülsün' talebi

12 Eylül davasının avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı'na başvurdu

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12 Eylül davasının avukatlarından Arif Ali Cangı ile Ömer Kavili, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mücahit Erdoğan’ın tebliğnamesi doğrultusunda generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı’na başvurdu.

Cumhuriyet Gazetesi 'nin haberine göre, 12 Eylül davasının yerel mahkemenin verdiği kararla kapatılamayacak kadar Türkiye’nin siyasi ve hukuk tarihi açısından önemli bir dava olduğu belirtilen dilekçede, Yargıtay’ın kararı “düzelterek onaması” istendi. Dilekçede, “Ankara 10. Mahkemesi’nin verdiği kararın bozularak, davanın daha fazla uzamaması için rütbelerinin sökülmesini gerektiren 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31. maddelerinin her iki sanık yönünden ayrı ayrı uygulanmasını talep ediyoruz” denildi. 12 Eylül davasında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ölümü nedeniyle davanın düşmesine karar vermiş, rütbelerin sökülmesi istemini de reddetmişti. Geçen hafta ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde kararın bozulması istenmişti.

‘Darbe mahkûm olmalı’
Bu dava sayesinde Türkiye’nin ilk kez başarılı olmuş bir darbeyi yargılama fırsatı yakaladığına işaret eden Avukat Cangı şunları söyledi: “Fırsat heba edilmemelidir. Her ne kadar sanıklar öldükleri için haklarında hapis cezası verilemese de darbecilerin rütbeleri geri alınarak, 12 Eylül darbesinin mahkûmiyetine karar verilmelidir. Rütbelerin sökülmesi, bundan doğan menfaatlerin mirasçılardan geri alınması, demokrasi dışı davranacak yöneticilere de ders niteliğinde olacaktır. Aynı zamanda bu sayede 12 Eylül’ün insanlığa karşı suçlarının mahkum edilmesinin yolu açılacaktır”
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