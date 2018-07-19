Kenan Evren görse kıskanırdı

Cumhuriyet Yazarı Ayşe Yıldırım Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi hemen her gün tekrarladığı 'Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. ' sözünü hatırlatıp gerçeklerin nasıl olduğunu analiz ediyor.

İşte Yıldırım'ın yazısından ilgili bölüm





Erdoğan, bu kararnamesiyle birlikte yeni döneminde sadece OHAL’i kalıcılaştırıp, her şeyi kendisine bağlarken Kenan Evren’e bile verilmeyen bir yetkiyi almış oluyor.





Devlet Denetleme Kurulu, 12 Eylül’ün ardından 1981’de kurulmuştu. Evren’in idare üzerindeki etki ve kontrolünü sürdürebilmesini sağlıyordu. Ancak soruşturma ve görevden alma yetkileri yoktu.





Erdoğan, Evren’i de aştı. DDK’yi olağanüstü yetkilerle donatırken aslında kendisini olağanüstü yetkilerle donattı.

Meclis’te işlevsiz hale gelen siyasi partilerin en azından bunu görmesi gerekmez mi?





Toplumsal muhalefetin tamamen yok olmasına kapı açan bu düzenlemeye karşı tüm sivil toplum örgütleriyle dayanışmak için daha ne bekliyorlar?

Sadece CHP değil elbette. Meclis’te koltuğu olan HDP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti de yetmez. Parlamento dışındaki tüm partiler bir zahmet sesinizi çıkarın artık…





Çünkü TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni dönemin ilk kanun teklifi ‘sürekli OHAL’ kabul edildiğinde onu bile yapamayacaksınız…