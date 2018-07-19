Samanyolu Haber /Gündem / Kenan Evren görse kıskanırdı /19 Temmuz 2018 15:55

Kenan Evren görse kıskanırdı

Yeni dönem ,Demokrasiden, hukuk devletinden, özgürlüklerden eser kalmayan bir dönem.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Yazarı Ayşe Yıldırım  Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi hemen her gün tekrarladığı  'Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. ' sözünü hatırlatıp gerçeklerin nasıl olduğunu analiz ediyor.
İşte Yıldırım'ın yazısından ilgili bölüm

Erdoğan, bu kararnamesiyle birlikte yeni döneminde sadece OHAL’i kalıcılaştırıp, her şeyi kendisine bağlarken Kenan Evren’e bile verilmeyen bir yetkiyi almış oluyor.

Devlet Denetleme Kurulu, 12 Eylül’ün ardından 1981’de kurulmuştu. Evren’in idare üzerindeki etki ve kontrolünü sürdürebilmesini sağlıyordu. Ancak soruşturma ve görevden alma yetkileri yoktu.

Erdoğan, Evren’i de aştı. DDK’yi olağanüstü yetkilerle donatırken aslında kendisini olağanüstü yetkilerle donattı.
Meclis’te işlevsiz hale gelen siyasi partilerin en azından bunu görmesi gerekmez mi?

Toplumsal muhalefetin tamamen yok olmasına kapı açan bu düzenlemeye karşı tüm sivil toplum örgütleriyle dayanışmak için daha ne bekliyorlar?
Sadece CHP değil elbette. Meclis’te koltuğu olan HDP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti de yetmez. Parlamento dışındaki tüm partiler bir zahmet sesinizi çıkarın artık…

Çünkü TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni dönemin ilk kanun teklifi ‘sürekli OHAL’ kabul edildiğinde onu bile yapamayacaksınız…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kenan Evren görse kıskanırdı Sonraki Haber >>

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:13