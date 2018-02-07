Kemalettin Özdemir gözaltına alındı, serbest bırakıldı...

AKP'nin cemaat içinden devşirdiği itiraf ve iftiracı ekibin önde gelen ismi Kemalettin Özdemir bu süreçte ilk defa gözaltına alındı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Özdemir dün gözaltına aldı. Özdemir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hizmet yönelik sürdürülen çok sayıda soruşturmada ve çatı ana davasında sözde tanık olan Özdemir’in şimdiye kadar şüpheli olarak ifadesine başvurulmamıştı.