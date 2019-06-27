Samanyolu Haber /Gündem / 'Kefen paramız' olarak bilinen İhtiyat akçesi Hazine’ye aktarılıyor /27 Haziran 2019 15:14

'Kefen paramız' olarak bilinen İhtiyat akçesi Hazine’ye aktarılıyor

Uzun süredir gündemde olan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devri gerçekleşiyor. Reuters'ın ekonomi kurmaylarına dayandırdığı haberden sonra Anadolu Ajansı da benzer bir haber geçti. 'Kefen paramız' olarak bilinen ihtiyat akçesi bütçe açığını kapatmak için Hazine'ye devredilmek üzere! İhtiyat akçesi hesabında 46 milyar TL bulunuyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Türk lirası olarak tutulan “yedek akçe”nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis gündemine geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) Türk lirası olarak tutulan “yedek akçe”nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) geliyor.

Söz konusu düzenlemede TCMB Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Buna göre mevcut maddenin bankanın yıllık safi karının yüzde 20’sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten “a” fıkrası kaldırılıyor.

Bununla birlikte ilgili maddeye “Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir.” ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde bankanın yıllık net karı şu şekilde dağıtılacak:

“Hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden yüzde 6’sı ilk kar hissesi olarak hissedarlara, bu yüzdeler tutarının düşmesinden sonra kalan miktarın en çok yüzde 5’i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka mensuplarına ve yüzde 10’u ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden Genel Kurul kararıyla en çok yüzde 6 nispetinde ikinci kar hissesi olarak hissedarlara, bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir.”

Öte yandan son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

Merkez Bankasının yıllık net karının dağıtımını düzenleyen 60’ıncı madde daha önce, “yüzde 20’si ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden yüzde 6’sı ilk kar hissesi olarak hissedarlara, bu yüzdeler tutarının düşmesinden sonra kalan miktarın en çok yüzde 5’i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere banka mensuplarına ve yüzde 10’u fevkalade ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden Genel Kurul kararıyla en çok yüzde 6 nispetinde ikinci kar hissesi olarak hissedarlara, bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir.” şeklindeydi.
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