Samanyolu Haber /Gündem / ‘Kebapçı Selahattin’i darpla suçlanan Fatih Terim’e para cezası /10 Ocak 2019 15:51

‘Kebapçı Selahattin’i darpla suçlanan Fatih Terim’e para cezası

İzmir’in Çeşme ilçesinde Selahaddin Aydoğdu’yu darp ettiği iddiasıyla ‘basit yaralama’ suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim’e 3 bin lira para cezası verildi.

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Terim ve damatları, Aydoğdu’nun Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı adlı restoranına 14 Temmuz 2017’de gitmişti. İki taraf arasında, Terim’in damadının restoranı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavga sonrası Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevi son bulmuştu.

Kavganın ardından Terim hakkında Aydoğdu’ya yönelik ‘basit yaralama’ suçundan iddianame hazırlanmıştı. İddianamede bir yıla kadar hapis ya da para cezası istenmişti.

Aydoğdu hakkında da ‘basın yoluyla tehdit ve hakaret’ ve ‘kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak’ suçundan iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.
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