‘Kebapçı Selahattin’i darpla suçlanan Fatih Terim’e para cezası

Terim ve damatları, Aydoğdu’nun Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı adlı restoranına 14 Temmuz 2017’de gitmişti. İki taraf arasında, Terim’in damadının restoranı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavga sonrası Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevi son bulmuştu.





Kavganın ardından Terim hakkında Aydoğdu’ya yönelik ‘basit yaralama’ suçundan iddianame hazırlanmıştı. İddianamede bir yıla kadar hapis ya da para cezası istenmişti.







Aydoğdu hakkında da ‘basın yoluyla tehdit ve hakaret’ ve ‘kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak’ suçundan iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.