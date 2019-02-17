KCK operasyonlarında 735 gözaltı

Bakanlık açıklamasında 15 Şubat'ta Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde gösteri yapacağını iddia ettiği kişilere yönelik operasyon yapıldığı bilgisi verildi.
156 operasyonda 685 ?ahıs gözaltına alınırken, protesto eylemi yapan 50 kişi de gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 735 oldu.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor