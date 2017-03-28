KCK ana davasında karar çıktı





Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 yılından bu yana görülen terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski milletvekili Hatip Dicle ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu 111 sanık, çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.





Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 yıldır görülen 154 sanıklı KCK Ana Davasında karar verildi. Mahkeme heyeti, 107 kişi hakkında 6 ile 21 yıl arasında değişen cezalar verdi. 43 sanık beraat ederken, dava süresince yaşamını yitiren 4 sanığın dosyası ise düşürüldü.

