Sıra buraya geldi...

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde mermer ocağı ve jeotermal enerji sondaj çalışmalarına izin verildi. Enerji Bakanlığı, mermer ocağına 546 yıl ömür biçti.





JES projesi ve 297 hektar sahada faaliyete geçmeye hazırlanan mermer ocağına karşı Selçuk halkı ve belediye protesto gösterilerine ve hukuk mücadelesine hazırlanıyor.





ÜÇ SAHA İÇİN İŞLETME RUHSATI





Sözcü’nün haberine göre Torbalılı patron Rüçhan Abaylı'nın, Selçuk ilçesinin Belevi ve Şirince mahalleleri arasındaki bölgede mermer ocağı işletmek için yaptığı başvuru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edildi.





Maden İşleri Genel Müdürlüğü, birbirine bitişik olan, her biri 99 hektarlık üç saha için işletme ruhsatı verdi.





BAKANLIK ÇED OLUMLU RAPORU VERDİ





Maden sahası Şirince'ye 3200 metre, Belevi'ne 2500 metre mesafede tanımlandı. Toplam 297 hektar alanda faaliyet göstermek isteyen şirket için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu "olumlu" verildi.





Bakanlığın raporunda, mermer ocağına 546 yıl ömür biçildi. Diğer yandan, mermer ocağı sahasının doğusu ve bitişiğinde jeotermal enerji santrali kurulması için iki kuyuda sondaj çalışması yapılmasına da onay verildi.





TARIM VE ORMAN VASFINI YİTİRECEK





Bu alan, 1/100 bin ölçekli planda tarım arazisi ve orman olarak tanımlanıyor. Bölgede orman, şeftali bahçeleri, zeytin ağaçları ve tarlalar yer alıyor.





Uzmanlar mermer ocağı faaliyete geçtikten sonra su kaynaklarının yok olacağını, ağaçların kuruyacağını, ocaktan yayılacak toz ve tükenecek yeraltı suları nedeni ile tarım üretiminin yok olacağını belirtiyor.





Efes Antik Şehri'ne yaklaşık 10 kilometre mesafe uzaklıkta olan Şirince aynı zamanda üzüm bağlarının ve birçok tarım ürününün yetiştirildiği bölgeye de tepeden bakıyor.





EFES'E 15 KİLOMETRE MESAFEDE





Efes Antik Şehri ile birlikte her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Meryem Ana Evi de Şirince Köyü’nden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta.





Şirince’de yapılacak bu tür bir sondaj çalışmasının sadece tabii güzelliğe değil, tarihi değerlere ve dolayısıyla turizme de zarar vermesine kesin gözüyle bakılıyor.