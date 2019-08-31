Samanyolu Haber /Gündem / Kazdağları’ndan sonra sıra Alaplı’da /31 Ağustos 2019 09:29

Kazdağları’ndan sonra sıra Alaplı’da

Kanadalı şirketin, altın için Kazdağları’ndan yaptığı orman katliamına tepki sürerken başka bir Kanadalı şirket de Zonguldak Alaplı’da altın aramaya başladı

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Çanakkale Kazdağları'nda Kanadalı şirket Alamos Gold'un yaptığı çevre katliamı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İkinci bir Kazdağları vakasının da Zonguldak Alaplı'da yaşandığı ortaya çıktı. 

Kanadalılar, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde taşeron firmalarla birlikte Çanakçıdere çevresinde altın ve bakır için sondaja başladı. Zonguldak halkı tepki gösterdi ve protesto eylemleri başladı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da bölgeye giderek inceleme yaptı ve “116 yaşında 4 bin ağacın yanı sıra, 26 tür ağaç ve 24 tür yaban hayvanın yaşadığı bölgede altın ve bakır arayan Kanadalılar evlerine dönsün. Bu memleket bizim. Ormanımıza, havamıza, hayvan dostlarımıza zarar veremezsiniz. Bizi zehirleyemezsiniz” dedi.

65 BİN HEKTAR ORMAN

CHP Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam ve vatandaşların da eşlik ettiği Yavuzyılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Doğamız talan ediliyor, madenlerimiz peşkeş çekiliyor. 2012-2018 yılları arasında 65 bin hektardan fazla orman alanı madencilik faaliyetine açıldı. Halen ülkemizde 25'in üzerinde yabancı şirket maden çıkarıyor. Yabancı şirketler, yurdumuzu sömürüyor.”
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