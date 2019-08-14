Kazan kaynıyor

Odatv'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Eyüp İlçe Başkanlığı’ndaki bayramlaşma törenine katılırken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise memleketi Kahramanmaraş’ta bayramlaşma törenine katıldı.







Bayramlaşmaya önem verdiği bilinen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine bizzat katılmazken, İstanbul’da da herhangi bir toplu bayramlaşma töreni düzenlememesi dikkat çekti.





AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından her yıl toplu bayramlaşma törenleri gerçekleştiriliyordu. Bu bayramlaşma törenleri Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenirken, törene Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AKP’nin önde gelen isimleri katılırdı.





AKP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen bu törenler, AKP’nin birlik görüntüsü vermesi açısından da önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık katıldığı bu görkemli bayramlaşma törenleri televizyonlarda canlı olarak yayınlanırdı.





Peki ne oldu da Erdoğan’ın ve AKP’nin üzerine titrediği, adeta gelenek haline gelen İstanbul’daki toplu bayramlaşma töreni bu sene yapılmadı? Erdoğan’ın 1994 yılında belediye başkanı olduğu, “Aşkım” dediği ve 2002 yılından bu yana AKP’li başkanlar tarafından yönetilen İstanbul, 24 Haziran seçimiyle kaybedildi.





İSTİFASI İSTENMİŞTİ





CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle, İstanbul’daki yenilginin faturası AKP İstanbul İl Başkanlığı’na kesilmişti. 24 Haziran seçiminden sonra, AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan AKP’li vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek sloganları atarken, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a da istifa çağrısında bulunmuştu.





BİNALİ YILDIRIM İLE UYUMSUZ OLDUĞU GÜNDEME GELMİŞTİ





AKP’li Bayram Şenocak’ın İstanbul’un kaybedilmesiyle istifa edeceği gündeme gelmişti. AKP içerisinde Şenocak’ın istifa edeceği söylentileri tartışmalara neden olmuştu. Yine bir diğer iddiaya göre ise Bayram Şenocak ile Binali Yıldırım’ın seçim sürecinde uyum sağlayamadığı idi. Bunun nedeni olarak da AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı'na Binali Yıldırım’ın istediği isim yerine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istediği isim olan Şenocak’ın atanması gösterilmişti.





AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak, İstanbul’un kaybedilmesine ve AKP’liler tarafından gelen tepkilere rağmen makamını korudu. Her yıl İstanbul’da AKP İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen bayramlaşma töreni yerine ise Şenocak AKP’li belediyelere bayram ziyaretinde bulundu. Öyle görülüyor ki, AKP içinde, İstanbul İl yönetimi tartışması daha çok su kaldıracak. Erdoğan’ın “aşkım” dediği İstanbul’un kaybedilmesi, İstanbul il yönetimine ilişkin tartışmalar, AKP’nin adeta gövde gösterisi yaptığı İstanbul’daki bayram törenlerini dahi rafa kaldırdı.