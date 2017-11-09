Kazakistan'da kaçırılan iki Türk'ün kayıtsız gözaltında tutulduğu ortaya çıktı

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşma, Donanma Komutanlığı'nda darbeye karıştıkları gerekçesiyle askerlerin yargılaması yapılırken hakkında bilgi istenen bazı sivillerin durumunu da ortaya çıkardı.





Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmada daha önceki celselerde durumları sorulan Enver Kılıç ve Zabit Kişi'nin Kazakistan'dan Türkiye'ye getirildiğine ilişkin yazı zapta geçirildi.





Geçtiğimiz aylarda Kazakistan'dan uçuş yapmaları pasaport iptali sebebiyle engellenen Zabit Kişi ve Enver Kılıç, geldikleri Kırgızistan'a gönderilmek üzere havaalanı terminalinden geçirilmiş, ancak serbest bölgede kaçırılmışlardı.





30 Eylül'de kaçırılan kişilerden aradan geçen bir buçuk ayda herhangi bir haber alınamazken kanunlara göre suçlu ya da suçsuz bir kişi, devletin resmi birimlerinde kayıtsız şekilde tutulamıyor. Hukuksuz şekilde Türkiye'ye getirildikleri belirtilen iki Türk vatandaşının nerede tutuldukları ya da son durumları hakkında bir bilgi bulunmazken işkenceye tabi tutulduklarından korkuluyor



