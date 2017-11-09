Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan'da kaçırılan iki Türk'ün kayıtsız gözaltında tutulduğu ortaya çıktı /09 Kasım 2017 16:50

Kazakistan'da kaçırılan iki Türk'ün kayıtsız gözaltında tutulduğu ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin Kocaeli'nde 51'i tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye gönderilen bir yazı, Kazakistan'da kaçırılan iki Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilerek hala Emniyet'te tutulduğunu gösterdi

SHABER3.COM

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşma, Donanma Komutanlığı'nda darbeye karıştıkları gerekçesiyle askerlerin yargılaması yapılırken hakkında bilgi istenen bazı sivillerin durumunu da ortaya çıkardı.

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşmada daha önceki celselerde durumları sorulan Enver Kılıç ve Zabit Kişi'nin Kazakistan'dan Türkiye'ye getirildiğine ilişkin yazı zapta geçirildi. 

Geçtiğimiz aylarda Kazakistan'dan uçuş yapmaları pasaport iptali sebebiyle engellenen Zabit Kişi ve Enver Kılıç, geldikleri Kırgızistan'a gönderilmek üzere havaalanı terminalinden geçirilmiş, ancak serbest bölgede kaçırılmışlardı.

30 Eylül'de kaçırılan kişilerden aradan geçen bir buçuk ayda herhangi bir haber alınamazken kanunlara göre suçlu ya da suçsuz bir kişi, devletin resmi birimlerinde kayıtsız şekilde tutulamıyor. Hukuksuz şekilde Türkiye'ye getirildikleri belirtilen iki Türk vatandaşının nerede tutuldukları ya da son durumları hakkında bir bilgi bulunmazken işkenceye tabi tutulduklarından korkuluyor

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kazakistan'da kaçırılan iki Türk'ün kayıtsız gözaltında... Sonraki Haber >>

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:35:38