Kaza yapan hattın güvenliğinden Erdoğan'ın dünürü sorumluymuş

TCDD’nin kazadan 10 gün önce, kazanın yaşandığı hattın üzerindeki Polatlı’da seyir güvenliği için hayati önemdeki traverslerle makasları bir arada tutan büyük vidaların sıkıştırılması, yani “burajı” işinin ihalesine çıktığı öğrenildi.





MİLYONLUK HATTA SIFIR GÜVENLİK!





Cumhuriyet’in haberine göre; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü, 3 Aralık’ta “YHT Hatlarında Bulunan Makasların Burajının Yapılması İşi” için ihaleye çıktı. İhaleyi, “can ve mal kaybı tehlikesini” gerekçe göstererek pazarlık usulü ile yaptı. Usule göre tek bir firmanın katıldığı ihalenin sözleşmesi 1 milyon 60 bin TL bedelle Uzka İnşaat’la, aynı hat üzerindeki faciadan 6 gün önce imzalandı. İstanbullu eski bir firma olan Uzka İnşaatın yöneticisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner olduğu görüldü. YHT hatlarında bulunan makasların buraj işinin 10 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılması öngörülüp, sözleşme 7 Aralık’ta imzalandı. Uzka İnşaatın ortak firmalarından biri olan Betra AŞ, 2011 yılında Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığı ihalelerle gündeme gelmişti.





‘YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI’





Cumhuriyet’in ihale ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner, “Bu ihale Polatlı istasyon bölgesi ve Polatlı müselles bölgesindeki Yüksek Hızlı Tren makaslarının ölçüm ve burajının yapılması işidir. Proje, 10 Aralık’ta başlamış olup, buraj (bakım) işinin yüzde 80’inin üzerindeki bölümü tamamlanmıştır. Kalan işin bu haftasonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır” dedi.





SADECE ERDOĞAN’IN DÜNÜRÜNDE VARMIŞ





TCDD’nin her iki yılda bir, konvansiyonel hatları, YHT hatları ve bu hatlardaki demiryolu makaslarının bakım işleri için ihale yaptığını belirten Uzuner, ihalenin neden kapalı ve pazarlık usulü yapıldığını ise “Ancak YHT hatları ve bu hatlardaki makaslar, konvansiyonel hatlara göre çok daha düşük toleranslarla inşa edildiğinden, bu hatların ve makasların bakımı konvansiyonel hatlara göre çok daha zor olup, kalibrasyonu yapılmış uygun makine, güçlü teknik kadro ve ölçüm ekibine gerek duyulmaktadır. İki yıllık bakım işini alan firmalar, bu makineyi temin edemedikleri için, bu makasların bakımı için 21/B ihalesi yapılmıştır. Bu makasların burajını yapabilecek makine Türkiye’de özel sektör olarak sadece şirketimizin bünyesinde bulunmaktadır” ifadeleri ile açıkladı.