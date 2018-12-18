Samanyolu Haber /Gündem / Kaza sonrasında AKP yine ihaleye sarıldı /18 Aralık 2018 18:01

Kaza sonrasında AKP yine ihaleye sarıldı

Geçen hafta Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan ihale dikkat çekti. TCDD 90 tane ATS sistemi satın alacak. ATS sistemleri trenlerin sinyal bilgilerine uymaması durumunda hızlarını otomatik olarak kesmesini sağlıyor. ATS sistemi mevcut olarak 5 hatta kullanılıyor.

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TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü, “de lokolar” için 93 otomatik tren durdurma sistemi (ATS) ile 5 ZTR bakım ve onarımı hizmeti satın alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünce alımı yapılacak sistem ve hizmetler için açık ihale usulüyle ihale gerçekleştirilerek, yerli isteklilerden teklif alınacak.

Teklifler, TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu’na 27 Aralık saat 14.00’e kadar sunulacak. İhale, aynı yer, tarih ve saatte yapılacak.

OTOMATİK FRENLEME SİSTEMİ (ATS) NEDİR?
TCDD’nin internet sitesinde ATS sisteminin tanımı şöyle yapılıyor: ATS en kısa tanımıyla otomatik frenleme sistemidir. Sinyalizasyon sisteminin bir parçasıdır.

Bu sistem, demiryolu çeken araçlarının sinyal bildirimlerine uymaması durumunda, noktasal olarak zorunlu frenleme gerçekleştirmekte ve hız sınırını kontrol etmektedir.

İnsan hatasını önleyen bir sistemdir.

ATS sistemi için; yol boyuna çeken araçları etkilemek üzere yol boyu mağnetleri, çeken araçlar üzerine ise ATS teçhizatı konulur.


ATS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR
Tren, ATS yol boyu mağnetinin üzerinden 12- 120 km/saat arası bir hızla geçerken, makine mağnetine yol boyu mağnetinden bilgiler gelir ve ATS sistemi tarafından değerlendirilir.

MAKİNİST HIZI DÜŞÜRMEZSE OTOMATİK OLARAK FRENLİYOR
Sarı bildiri geçildiğinde tren hızı makinist tarafından 20 saniye içinde 65 km/saat’e düşürülmediği takdirde otomatik frenleme sağlanıyor.

Giriş sinyali bildirisinin yeşil olmadığı durumlarda ise giriş sinyalinin 300 metre öncesinde tren hızının 40 km/saat veya daha az olmasını arar.

Kırmızı sinyal geçildiğinde ise ani otomatik frenleme sağlıyor.

ZORUNLULUK DEĞİL
ATS koruma sistemi, Uluslararası Demiryolu Birliği 120- 140 km/saat tren işletmeciliği yapılan hatlarda tavsiye ediliyor.

BAZI HATLARDA KULLANILIYOR
Kuruluşumuzun, İskenderun – Divriği, Kayaş – Çetinkaya, Kayaş – Kapıkule, Alsancak-Cumaovası ve Basmane – Menemen-Aliağa hatlarında değişik tiplerde ATS sistemi kullanılıyor.
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