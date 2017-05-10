Kaza mı suikast mi?

Denizli Valisi: İlk değerlendirme kaza





Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerinde meydana geldi.





Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı makam otomobiliyle kente 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek üzere yola çıktı. Koruma polisi Ramazan Uğurlu’nun da bulunduğu Başsavcı Alper’in makam otomobiline kent çıkışındaki yeni açılan yolda, 7045 Sokak'tan çıkarken, levhadaki ’dur’ uyarısına uymayan özel bir şirkete ait 53 yaşındaki Uğur Tufan’ın kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.







KAMYON MAKAM ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ







Tonlarca toprak yüklü hafriyat kamyonu, makam otomobiline sol sürücü tarafından çarpıp, yandaki kablo fabrikasına doğru sürükledi ve ardından da üstüne devrildi. Kamyondaki yük de makam otomobilinin üstüne yığıldı.





Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirip yardıma koştu. Kaza yerine yakın şantiyeden getirilen bir kepçeyle, gecikmeksizin araçtakilere yardım için çalışma başlatıldı. Kepçe yardımıyla makam aracının üstündeki kamyon kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli’nin öldüğü belirlendi. Makam aracında bulunan ve yaralanan koruma polisi 34 yaşındaki Ramazan Uğurlu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğurlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.







KAÇMAYA ÇALIŞAN KAMYON ŞOFÖRÜ YAKALANDI





Kazadan sonra kaçmaya kalkışan hafriyat kamyonunun şoförü Uğur T. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





VALİ OLAY YERİNE GELDİ





Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine ve morga gelen Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, incelemelerde bulundu. Çevre illerden çok sayıda savcı ve adli personel de Denizli’ye geldi.





SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE ALKOLDEN EL KONULMUŞ





Denizli Başsavcısı'nın Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı operasyonları yapmasını gerekçe gösteren AKP'ye yakın medya olayın suikast olabileceği imasını dile getirmeye başladı. Aktrol hesaplarda sosyal medyada başsavcı ve koruma polisinin ölümüyle Cemaat'i ilintilendirmeye çalıştı. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Altıparmak, o iddiayı yalanladı. Altıparmak "Sabah 8.40 civarında acı bir olay yaşadık. Başsavcımızı iyi bir hukuk ve devlet adamımızı kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Denizli ve Türk milleti olarak başımız sağ olsun. Şoförümüzü de kaybettik. Koruma polisimiz yaralı. Kazaya karışan kamyon maalesef, dur levhasına uymadan yoldan çıkıp başsavcımızın makam aracıyla çarpıştı. Bu kaza sonrasında şoför olay yerini terk etmişti, ancak güvenlik güçlerimizi kendisini buldu. Ehliyeti dahi yok. Alkolden 2019 yılına kadar ehliyetine el konulmuş. Böyle bir kazayı aileye yaşattı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.





'İLK DEĞERLENDİRME ANLIK KAZA'





Vali Altıparmak bir gazetecinin "suikast ihtimali var mı?" sorusuna, "Başsavcımızın her zaman kullandığı bir yol değil. Normal yolu değil cezaevine giderken kullanılan bir yol. Rutin bir gidiş güzergahı değil. Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza. Olay detaylandıkça bilgi vermeye devam edeceğiz" cevabını verdi.