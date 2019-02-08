Kaza kurbanı futbolcu Emiliano Sala'nın cesedine ulaşıldı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Cesedin futbolcuya ait olduğu, ailesi tarafından teşhis edilerek doğrulandı.





İngiltere’den yapılan yazılı açıklamaya göre, cesedin Sala’ya ait olduğu tespit edildi. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, cesedin çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların “mümkün olduğunca insan onuruna en uygun şekilde” yapıldığı kaydedildi.





Fransa’nın Nantes kentinden Galler’in başkenti Cardiff’e 22 Ocak’ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.





Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon Sterline transfer olmuştu.