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Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu
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05 Şubat 2019 15:58
Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu
Kazaya müdahale eden ekipler bir anda kaza mağduru oldular
Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu
ABD'de otobanda yağmurlu havada itfaiye ve polis ekipleri bir kazaya müdahale etti. Bir polis aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kazaya müdahale eden ekipler bir anda kaza mağduru oldular
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