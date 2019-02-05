Samanyolu Haber /Gündem / Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu /05 Şubat 2019 15:58

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kazaya müdahale eden ekipler bir anda kaza mağduru oldular

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

ABD'de otobanda yağmurlu havada itfaiye ve polis ekipleri bir kazaya müdahale etti. Bir polis aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kazaya müdahale eden ekipler bir anda kaza mağduru oldular 
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