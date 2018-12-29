Samanyolu Haber /Gündem / Kaza hattı, hızlı tren seferlerine kapatılıyor /29 Aralık 2018 10:21

Kaza hattı, hızlı tren seferlerine kapatılıyor

ANKARA’da 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı hızlı tren kazasının ardından TCDD yönetimi, kazanın yaşandığı Marşandiz istasyonuyla Ankara merkez istasyon arasındaki hattı, hızlı tren seferlerine kapatma kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre hızlı tren seferleri bir ay boyunca, Ulus YHT Garı yerine Marşandiz istasyonundan bir önceki istasyon Eryaman YHT Garı’ndan yapılacak.

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TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara’ya gelen tüm hızlı tren seferlerinin 2 Ocak’tan itibaren Eryaman YHT Garı’ndan yapılmasını kararlaştırdı. Yeni düzenlemeye göre, İstanbul, Eskişehir ve Konya hızlı tren seferleri 1 Şubat’a kadar bu istasyondan yapılacak. Yeni düzenleme, hızlı trenlerde bilgilendirme ekranlarından yolcularla paylaşılmaya başlandı. Ankara’da 13 Aralık günü yaşanan hızlı tren faciasının ardından Başkentray’ın sinyalizasyon sisteminin henüz tamamlanmadan çalıştığı ortaya çıkarken, kazanın ardından seferler, trenlerin hızları düşürülerek yeniden başlatılmıştı.

BAŞKENTRAY DA DURMALI


 
TCDD’nin yeni düzenlemesini olumlu bir adım olarak değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, şunları söyledi:

“Kazanın ardından trenlerin hızlarını Eryaman ve Sincan’a kadar epey düşürmüşlerdi. Bu da seferlerde gecikmelere sebep oluyordu. Yeni düzenlemenin, bu gecikmelerin önüne geçmek için yapıldığını düşünüyoruz. Ancak, bir yandan da sinyalizasyon çalışmasını tamamlamayı düşünüyor olabilirler. Eğer sinyalizasyon çalışması yapılacaksa, Başkentray seferleri de durmalı. Bir an önce bu hattın güvenli bir şekilde çalıştırılıyor olması lazım. Gelinen noktada olumlu bir adım ancak, ihmal sonucu ortaya çıkan bu faciada yaşanan acıların hesabını kim verecek.”
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