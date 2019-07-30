Samanyolu Haber /Gündem / 200 bin ağacı katleden firmadan tuhaf açıklama /30 Temmuz 2019 22:17

200 bin ağacı katleden firmadan tuhaf açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in şahsi Twitter hesabından paylaştığı video gündeme bomba gibi düştü.

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında bulunan Kirazlı Altın Madeni tam bir ağaç katliamına maruz kaldı. 

200 bin ağacın katledilmesi ve siyanürlü maden arama çalışmalarıyla su kaynaklarının kirletilmesine veryansın eden çevreciler, milletvekilleri, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri faaliyetlerin durdurulması için kampanya başlattı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in şahsi Twitter hesabından paylaştığı video gündeme bomba gibi düştü. 

"TAŞ TAŞIMAKTA ÇOK İYİLER"

Videoda Alamos Gold şirketinin genel müdürünün (CEO) Bloomberg televizyonuna verdiği mülakat yer alıyor. Mekânda Adalet Derneği'nin çevirdiği görüntülerde John McCluskey, "Yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Türkler taş taşımakta çok iyiler." ifadelerini kullandı.
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