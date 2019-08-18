Kaz Dağları'ndan sonra şimdi de sıra adaya mı geldi?

Çanakkale’de Kaz Dağları yakınlarındaki Kirazlı Köyündeki altın madeni için ormanlık alanın katledilmesine yönelik tepkiler sürerken, Çanakkale’nin bir başka ucundaki Gökçeada’nın da altın, gümüş ve bakır madeni aramak için 17 Eylül’de ihaleye çıkarılacağı ortaya çıktı.





Gökçeada’nın maden arama çalışmaları için ihaleye çıktığını duyuran Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Güzelim Gökçeada’ya da kıyacaklar” dedi.





Bin 102 maden sahası ihaleye çıkarıldı





Kuzey Ormanları Savunması’nın aktardığına göre CHP’li Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde belirlediği bin 102 adet maden sahasını ihaleye çıkardığını duyurdu.





Twitter hesabından Gökçeada’daki “Doğa talanı” haritasını paylaşan Tanal, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ‘156. Grup İlahe Edilecek Sahalar’ başlığıyla askıya çıkardığı ihalelik maden sahaları listesine harita üzerinden bakarak tahribatın korkunç boyutlara ulaşacağını tahmin etmenin zor olmadığını ifade etti.





“İhale tarihi 17 eylül”





İhaleyle ilgili bilgiler paylaşan Mahmut Tanal, “Kaz Dağları gibi altın, gümüş ve bakır madeni arama sevdasıyla güzelim Gökçeada’ya da kıyacaklar. Gökçeada için ihale tarihi 17 Eylül yazıyor. İhale bedeli olarak da 238 bin 700 TL belirlenmiş” dedi.





Sit alanları ihaleye açıldı





CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ihalesi yapılacak maden sahaları içinde 1. derece sit alanları, 1. derece arkeolojik sit alanları, 2. derece sit alanları, 3. derece arkeolojik sit alanları, gölet alanları, sulama alanları bulunduğunu belirtti.





Korunması gerekli kültür varlığı alanları ve hammadde alanlarının bulunduğunu belirtilen Tanal, bazı maden sahalarının ortasından doğalgaz boru hattı, içme suyu hattı, demiryolu hattı, kara yolu ve petrol boru hattının geçtiğini ifade etti.





(Independent Türkçe)



