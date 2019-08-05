Samanyolu Haber /Gündem / Kaz Dağları'ndaki katliama bir tepki de Tarkan'dan /05 Ağustos 2019 22:35

Kaz Dağları'ndaki katliama bir tepki de Tarkan'dan

Türkiye'nin nadide oksijen depolarından Kaz Dağları'nda altın madenine karşı #Kazdağlarıhepimizin etiketiyle başlatılan kampanyaya şarkıcı Tarkan Tevetoğlu da destek verdi.

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık." dedi.

Kaz Dağları’nda Kanadalı Alamos şirketinin yapmak istediği altın ve gümüş madenciliğine karşı tepkiler sürüyor. Kaz Dağları'nda gerçekleştirilen ağaç katliamına bir tepki de şarkıcı Tarkan'dan geldi.

BU NE BİTMEK BİLMEYEN BİR PARA VE GÜÇ HIRSIDIR!

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Tarkan, şunları yazdı:

"Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları.

Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?

Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı.

Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?

Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar.

Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık.

Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık.

Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."


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