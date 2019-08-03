Samanyolu Haber /Gündem / Kaz Dağları'nda yürek burkan görüntü /03 Ağustos 2019 19:25

Kaz Dağları'nda yürek burkan görüntü

Kaz Dağları ekosisteminin içinde bulunan, Çanakkale Merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban Mevkii’nde, kentin tek ve alternatifsiz su kaynağı Atikhisar Barajı havzası üzerinde devam eden ağaç katliamından kaçışan ceylanlar, katliamın boyutlarını da gözler önüne serdi.

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Çanakkale Kirazlı köyü Balaban Mevkii’nde, kentin tek ve alternatifsiz su kaynağı Atikhisar Barajı havzası üzerindeki ağaç katliamı sonrası ceylanlar kaçarken görüntülendi. 

Evrensel'den Seçkin Sağlam'ın haberine göre dünyanın oksijen kalitesi açısından en önemli habitatlarından biri olan ve bu habitatını da kendine özgü flora ve faunasıyla oluşturan Kazdağları, ekolojik katliam tehdidi altında.

Uluslararası altın tekeli Alamos Gold’un ve taşeron şirketi Doğu Biga Madencilik maden çalışmaları sürdürüyor. Bu çalışma sonucunda endemik bitki türleri ile nadir görülen bazı canlı türleri yok olma tehlikesi ile de karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ağaç katliamı, Çanakkale halkının tüm tepkisine rağmen devam ederken, iktidar milletvekillerinin savunduğu maden çalışması Kazdağları eko sisteminden yararlanan, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için ölüm-kalım mücadelesine döndü.

CEYLANLARIN YAŞAMA TELAŞI

Kaz Dağları içinde sayısının giderek azaldığı ifade edilen iki ceylan, kesim alanı civarında, Çanakkale-Çan karayolu üzerinde görüntülendi. 8’inci gününde de devam eden ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ne destek olmak için bölgeye giden Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grubu Başkanvekili Avukat Güneş Pehlivan görüntüledi.
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