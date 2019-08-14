Samanyolu Haber /Gündem / Kaz Dağları'nda on binlerce ağacın kesildiği alana bırakıldı /14 Ağustos 2019 19:42

Kaz Dağları'nda on binlerce ağacın kesildiği alana bırakıldı

Hazırlanan tohum topları, Balaban mevkii civarında bulunan ağaçsız alanlara fırlatıldıktan sonra maden sahasına her sabah olduğu gibi yürüyüşe geçildi.

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Kaz Dağları'nda Alamos Gold Şirketi'nin doğa tahribatına karşı devam eden “Su ve Vicdan Nöbeti”nin 20. gününde on binlerce ağacın kesildiği alanlara tohum topları fırlatıldı.

Hazırlanan tohum topları, Balaban mevkii civarında bulunan ağaçsız alanlara fırlatıldıktan sonra maden sahasına her sabah olduğu gibi yürüyüşe geçildi. "Hasankeyf, Munzur, ODTÜ, Salda, Cerattepe, Fatsa, Alakır, Kuzey Ormanları, Kaz Dağları el ele",  "Kaz Dağları hepimizin", "Sessiz kalma, suça ortak olma" pankartlarının taşındığı yürüyüşte, yol boyunca hep bir ağızdan, "Siyanürcü şirket Kirazlı'yı  terket",  "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" ve "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.




Sendika.org'un haberine göre yaşam savunucuları tohum toplarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tohum topları attığımız bölge maden şirketi tarafından kesilen kızıl çam bölgesidir. Tohum topları killi toprak içinde bir sürü tohumun harmanlanması ile oluşan Japon filozof ve ekolojist Fukuoka’nın bir buluşudur. Tohum topları bölgeye rastgele fırlatılır ve bahar yağmurları ile toprağa karışır ve kil tohumları hayvan ve sıcaklardan korur  uzun süre dayanmasını sağlar. Tohum topları doğanın sabrı ile yüzeye çıkıp filizlenmeye başlar. Bizim amacımız maden şirketinin katlettikleri bölgeyi tekrar yeşillendirmek. “Alamos gidecek tohumlar yeşerecek” diyoruz."



Yürüyüş boyunca atılan tohum toplarının üretilmesi için nöbet alanında tohum toplanmaya devam edilecek.
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