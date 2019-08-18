Kaz Dağları'nda Fazıl Say izdihamı

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında yürütülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı doğaseverlerin tek ses olduğu ve yaklaşık bir aydır sürdürülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ne destek büyüyor. Bu kapsamda, daha önce 2018 Troia Yılı için Çanakkale Belediyesi’nin talebi ile kente Truva Sonatı’nı kazandıran dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bu kez de notalarını Kaz Dağları için konuşturuyor.





Bölgedeki doğanın tahrip olmasına sessiz kalmayan sanatçı, Çanakkale Belediyesi’nin de destekleriyle Kirazlı Balaban mevkisinde dayanışma için konser veriyor.





"Yaşatmaktan yana olmalıyız"





Konserde bir konuşma yapan Fazıl Say, “Bugün burada doğayı korumak için bu kadar kabalık olması, bu kadar aydının bir araya gelmesi beni çok heyecanlandırdı, mutlu etti. Onur duydum Türk halkıyla bugün. Aslında Kaz Dağları için başlatılan kampanyanın 24’üncü gününde, ilk gününden itibaren doğayı savunanlara da bir teşekkür etmek isterim. Onlar hepimizi yönlendirdiler ve konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Onları yalnız bırakmamak için burada amacımız bu gezegende insanlar olarak bitkiler, hayvanlar, hep beraber gelecek için bir şey bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum” dedi.





Binlerce kişi alanda





Konser öncesinde, Çanakkale Belediyesinin vatandaşları alana ulaştırmak için kaldırdığı otobüsler birden fazla polis kontrol noktasından geçirildi. Konsere gitmek üzere yola çıkan 20'den fazla otobüs tek tek durdurulup kimlik kontrolü yapıldı.





Kontrollerin ardından binlerce kişi alana ulaştı. Mudanya Belediyesi bandosu yurttaşları marşlarla karşıladı.