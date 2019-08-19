Kayyımların ilk icraatı: Tayyip Erdoğan fotoğrafı asmak ve bunu ilan etmek

Van ve Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı'nca kayyım olarak atanan valiler kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundular.
FOTOĞRAF ASARAK HALKI KUCAKLAMAK
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır belediyesinin kaynaklarının PKK'ya tahsis edildiğini öne sürdü. Güzeloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldıran anlayıştan ziyade biz herkesi kucaklayan olacağız" ifadesini kullandı.
Güzeloğlu, "Diyarbakır’ın huzur ve güven içerisinde yaşamasına yönelik çalışmalar yapacağız. Bütün birimlerimiz beklenen hizmetleri yerine getirmek için hareket halinde olacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldıran anlayıştan ziyade biz herkesi kucaklayan olacağız" diye konuştu.
İLK İCRAATI ERDOĞAN FOTOĞRAFI ASMAK OLDU
Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan ve sabah göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk iş olarak makama Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astı.
Bilmez, Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının önceki yönetim tarafından indirildiği ve tekrar astıklarını belirtti.