Kayyımlar kavga dövüş Koza-İpek'in 350 milyon dolarını TL'ye çevirdi







Kayyım eliyle gasp edilen şirketlere onbinlerce TL maaş ödenerek atanan AKP'li isimler son olarak dolar kavgası etti.

Akın İpek'e ait Koza - İpek Grubu'na geçtiğimiz yıl atanan 5 kişilik kayyım heyeti arasında önce sözlü olarak başlayan ardından da tekme tokat kavgaya dönen rezalet karakolda son buldu.

Son olarak çıkarılan KHK ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen (TMSF) Koza İpek Grubu’na tam bir yıl önce kayyım adı altında atanan 5 kişilik gasp heyeti, arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Toplantı sırasında başlayan kavga karakolda son buldu. Hürriyet Gazetesi kavganın kayyımlardan Hikmet Keleş’in, holdingin 350 milyon dolarını, Türk Lirası’na çevirme isteğine diğerlerinin karşı çıkması yüzünden meydana geldiğini yazdı.

TMSF dördünü kovdu



TMSF karakolluk olan Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan ve Hikmet Keleş ile yollarını ayırırken, tek görevde kalan ise olayın yaşandığı gün toplantıda bulunmayan Hamza Yanık oldu.





Haber sonrasında paranın dolara çevrilip çevrilmediğini merak ediyordu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre aynı kayyumların kararıyla 350 milyon dolarlık mevduatın tamamı TL'ye çevrildi. Para, vadeli mevduat hesabına yatırıldı.





Kayyumların fiziki şiddete kadar varan kavga olayından sonra iki gruba ayrılarak birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi.





AKP'Lİ BAKANLAR VEKİLLER VE MÜTEAHHİTLER NEDEN DESTEK VERMİYOR?





AKP kayyım marifetiyle gasp ettiği Koza-İpek'e ait 350 milyon doları TL'ye çevirirken millete söven AKP'li müteahhit ve işadamları "dolarını boz" kampanyası karşısında sessizliğini koruyor. AKP'li bakanlar ve vekillerin de kampanyaya destek verdiğine ilişkin bir bilgi kamuoyuna yansımadı.



















