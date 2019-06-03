Samanyolu Haber /Gündem / Kayyımın yapmadığını AKP'li yaptı /03 Haziran 2019 09:45

Kayyımın yapmadığını AKP'li yaptı

Bitlis Belediyesi hizmet binasının girişine Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetiminde asılan Türkçe ve Kürtçe tabela, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri kazanan AKP’li Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın talimatı ile yerinden indirildi. İndirilen tabelanın yerine sadece Türkçe yazılı tabela asıldı.

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HDP’li Bitlis Belediye Meclis üyeleri, meclis toplantısında bu duruma itiraz etmelerine rağmen AKPli başkanın “siyasi” olarak değerlendirdiği Kürtçe tabelanın indirilmesi için talimat verdiğini belirtti. Belediye girişindeki Kürtçe ve Türkçe tabela kayyım döneminde indirilmemişti.

Eski Mazlum Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal olaya, Twitter’dan tepki gösterdi. Ünsal yaptığı paylaşımda, “Bitlis’te kayyum döneminde bile indirilmeyen Kürtçe tabela, AKP’li belediye tarafından indirilmiş! İstanbul’da sandığa gidecek Kürt seçmenin 2 fotoğraf arasındaki farkı idrak edemeyeceğini düşünüyorlar. Bir kez daha yanılacaklar!” dedi.

BDP’nin eski Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş da tabelanın indirilmesine şöyle tepki gösterdi:

“Ey Bitlisliler; Belediye başkanınızın, Belediyenin Kürtçe tabelasını indirdiğinden haberdar mısınız?Kayyumun bile indirmediği tabelanın indirilmesine bir cevabınız yok mu? Gittiğiniz yerde bunun nedenini soranlara vereceğiniz cevabınız var mı?” 
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