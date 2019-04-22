Samanyolu Haber /Ekonomi / Kayyım'ın Van'da bıraktığı rekor borç açıklandı /22 Nisan 2019 21:13

Kayyım'ın Van'da bıraktığı rekor borç açıklandı

31 Mart yerel seçim sonrası HDP'nin kayyımlardan geri aldığı belediyelerin borç sorunları devam ediyor. Bu kez gündemde Van var. HDP'nin kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısı yapıldı. Belediyenin borcunu açıklayan Bedia Özgökçe Ertan, “Büyükşehir belediyesinin mevcut borç durumu 1,5 milyar TL’nin üzerindedir.” dedi.

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Mazbatalarını alıp göreve başladıkları andan itibaren halkın gözünde coşku, beklenti ve umudu gördüklerini belirten Özgökçe Ertan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Seçildiğimiz ilk günden bu yana adaleti, liyakatı ve demokratik bir çalışma ortamını; ama en önemlisi bizi buraya Van’ın sorunlarını çözmek için gönderen Van halkına hizmet etmenin sorumluluğunu taşımayı, her çalışmada bu duyguyla hareket etmeyi düstur edindik. Ama bunlardan çok daha yakıcı ve çok daha ciddiye almamız gereken durum ise yoksulluk ve işsizliktir."

Belediye borçları konusunda ise şöyle dedi: 

"Büyükşehir belediyesinin mevcut borç durumu 1,5 milyar TL’nin üzerindedir. Verimlilik açısından bütçe dengesini sağlayacak çalışmaları öne almalıyız. Gider verimliliği açısından benzer bir çalışma yapmalıyız. Personel ihtiyacı ve personel verimliliği çalışmamızı bir an önce tamamlamalıyız. Hizmet önceliği prensibi gereği belediyecilik hizmetleri hele hele ki asgari zorunlu alanlar, asla ve asla aksamayacaktır. Öncelik saptamasında başkaca saik ve kaygılar bu hizmetlerin layıkıyla yapılmasının önüne geçmeyecektir. Meclis üyelerimizin de bu sorumlulukla, bu anlayışla hareket edeceklerinden şüphemiz yok” 
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