Samanyolu Haber /Gündem / Kayyımın atadığı Genel Müdür görevden alındı /22 Nisan 2019 18:18

Kayyımın atadığı Genel Müdür görevden alındı

Diyarbakır'da kayyım tarafından seçim sonrası ataması yapılan DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi görevden alındı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi tarafından seçim sonrası Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Fırat Tutşi görevden alındı. Tutşi’nin yerine Zeki Kantarcı DİSKİ Genel Müdürlüğüne atandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü personeli Mehmet Fırat Tutşi, seçimden birkaç gün sonra Kayyım Cumali Atilla tarafından DİSKİ Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştı. Tutşi’nin seçimden hemen sonra DİSKİ Genel Müdürlüğüne atanması tartışmalara neden olmuştu.

DİSKİ Genel Müdürlüğüne atanan Zeki Kantaci, DİSKİ Genel Müdürlüğü Vekilliği’ni yürüttüğü dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması sonrası görevden alınmış, ardından başka birimde görevlendirilmişti. 
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