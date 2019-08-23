Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım protestosunda 12 yaşındaki çocuğa ters kelepçe /23 Ağustos 2019 00:35

Kayyım protestosunda 12 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Ankara’da Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyım atanması olayını protesto etmek için toplanan vatandaşlara polis sert müdahalede bulundu.

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Ankara’da Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyım atanması olayını protesto etmek için toplanan vatandaşlara polis sert müdahalede bulundu. Polisin gözaltına aldığı kişiler arasında 12 yaşında bir çocuğa ters kelepçe takması dikkat çekti.

Ankara Mamak Platformu üyeleri, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek için Tuzluçayır Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yapmak istedi.
 
Ankara Emniyeti, grubun basın açıklaması yapmasına engel oldu. Bunun üzerine platform üyeleri, oturma eylemine başladı. Polis, grubu dağıtmak isterken sert müdahalede bulundu. Polis grubu dağıtırken 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 yaşındaki B.A.’ya yere yatırılarak ters kelepçe takılması görüntülere yansıdı. Gözaltı işlemine diren B.A.’yı yüz üstü yere yatırıp ayakları ile sırtına basan polisler, küçük çocuğa ters kelepçe taktı.

Gözaltına alınan 17 kişi Tuzluçayır Karakolu’na götürüldü.

Olaydan sonra Tuzluçayır Meydanı’na gelen B.A.’nın babası, oğlunun daha 12 yaşında olduğunu ve işten döndüğü sırada polis tarafından gözaltına alındığını söyledi. Polisin 12 yaşındaki oğlunun üzerine basa basa gözaltına aldığını ve ters kelepçe yaptığını anlattı. Olaya tepki gösteren baba, oğlunu görmek üzere karakola gitti.
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