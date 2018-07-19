Kayyım Melek İpek'i evinden çıkarttırmak için karar aldırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada atanan kayyımların annesinin oturduğu evi almak için mahkemeden tahliye kararı çıkarttığını açıkladı.





Avukat Serhat Tuğral ve kayyımların annesine dava açıp, 40 yıllık evlerinden çıkarmak için tahliye kararı aldırdığını belirten İpek şunları söyledi:





“İpek Holding’in sahibi olan hacı annemin adına, hacı anneme dava açıp 40 yıllık evinden tahliye kararı çıkartmışlar… Neden mi… Sebebi yok… Alçaklığın, şerefsizliğin bir sınırı olmadığı bir dönem…”





Tepkisini sosyal medyadan sert sözlerle dile getiren İpek, “Herşeyini elinden almışsınız zaten… Yetmeyen ne… Ne ile doyacaksınız… Yaşlı, savunmasız bir hanımdan halen ne istiyorunuz aşağılık yaratıklar…” ifadelerini kullandı.







