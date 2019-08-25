Kayyımın ilk işi Mızraklı’nın icraatlarını kaldırmak oldu

İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atamasının ardından gerçekleştirilen protesto eylemleri dün de devam etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesine, görevden alınan Selçuk Mızraklı’nın çalışmaları kaldırılıp, önceki kayyımın icraatları konması ise dikkat çekti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından 1 Nisan günü hazırlıklarına başlandığı ortaya çıkan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün yerine, bu illerin valilerini kayyım olarak atamasının ardından başlatılan protesto eylemleri devam ediyor. Bölgenin birçok kentinde önceki gece vatandaşlar yine evlerinin pencere ve balkonlarında, damlarda gürültü eylemi yapıp, ışık söndürdü.





OTURMA EYLEMİ





Aralarında HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Meral Danış Beştaş, Saliha Aydeniz, Ayşe Acar Başaran, Dersim Dağ, Remziye Tosun, Garo Paylan, Musa Farisoğulları, Nurettin Maçin, Semra Güzel, Hişyar Özsoy ve Kemal Peköz, görevden alınan Selçuk Mızraklı, ilçe belediye eşbaşkanları, Barış Anneleri, HDP ve DBP yöneticileri, TJA aktivistleri ve çok sayıda vatandaşın da bulunduğu kalabalık bir grup, dün yine belediyeye yakın bir noktada birkaç saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi.





Eylem sırasında sık sık Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve kayyım aleyhine sloganlar atıldı.





İFTİRAYI KABUL ETMİYORUZ





Eylem sonrasında açıklama yapan Garo Paylan, “Faşizmin sıradanlaştığı günlerden geçiyoruz. Zalim bildiğini yapıyor.” şeklinde konuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasal ve yasal suç işlediğini söyleyen Paylan, “Erdoğan eşbaşkanlarımıza iftira atmakta. Savcıların dahi iddianameye koymadığı ‘dağa para gönderiyorlar’ iddiasını Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dillendirmiştir. Bu iftirayı kabul etmiyoruz.” dedi.





Erdoğan’ın “Biz de onları kapının önüne koyarız.” açıklamalarına sert tepki gösteren Paylan, “Siz belediye eşbaşkanlarımızı kapıya koyamazsınız. Onlar Diyarbakır, Van ve Mardin halkının iradesidir. Bizler irademize sonuna kadar sahip çıkacağız.” diye konuştu.





Diyarbakır'da kayyım atandığı gün ve ardından gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan parti yönetici ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri serbest bırakıldı.





GÖZALTINDA BAŞÖRTÜSÜNE İZİN VERMEDİLER





Gözaltına alınanlar arasında bulunan Muradiye Belediye Meclisi üyesi, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkan Yardımcısı Menice Gülmez ile başörtülü diğer kadınlara gözaltında türbanlarının verilmediği ileri sürüldü.





Ayrıca, Mardin’de kayyım protestolarını takip ederken darp edilerek gözaltına alınan Mezepotamya Ajansı muhabirleri Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç ile Jinnews muhabirleri Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak, için alınan 4 günlük ek süre dün başladı. Diyarbakır’da ise HDP Basın Birimi görevlisi gazeteci Vedat Dağ, Demokratik Toplum Kongresi Basın Birimi çalışanı gazeteci Tümen Anlı ve Bismil Belediyesi Basın Birimi çalışanı gazeteci Özgür Ülke, halen gözaltında bulunuyor.



