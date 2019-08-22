Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nın keyfi kararı ile görevden alınmasına yönelik protesto gösterileri sürerken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kayyım gaspı devam ediyor.





Dün de Van’ın Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçe belediyesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu dokuz belediye meclis üyesi görevlerinden uzaklaştırıldı.





MECLİS ÜYELERİ: BİZE TEBLİGAT YAPILMADI





Independent Türkçe'nin haberine göre, Van'da görevinden uzaklaştırılan belediye meclis üyelerinin, Edremit Belediyesi Meclis üyeleri Savaş Encü, Sevinç Şeker ve Atiye Sen, Çaldıran Belediyesi Meclis üyeleri Pınar Demir, Necmettin Şahin, Hülye Darak ve Mehmet Sıddık Moraner ile Tuşba Belediyesi Meclis üyesi Ercan Yılboğa olduğu öğrenildi.







Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nin önünde TOMA'lar bekletiliyor.





Çaldıran Belediyesi HDP'li meclis üyeleri Necmettin Şahin ve Mehmet Sıddık Moraner, Independent Türkçe'ye verdikleri mülakatta görevlerinden uzaklaştırıldıklarına dair kendilerine resmi olarak herhangi bir tebligatın yapılmadığını söyledi.





KAYYIM GASPI BATMAN'DA MUHTARLARA UZANDI





Batman'da ise görevinden uzaklaştırılan 3 mahalle ve bir köy muhtarının yerine kayyım atandı.





Görevinden uzaklaştırılan muhtarların isimleri şöyle: Çay Mahallesi Muhtarı Mehmet Taş, Bağlar Mahallesi Muhtarı Mazhar Yiğit, Korik Mahallesi Muhtarı İzzet Çere ve Kösetarla Köyü Muhtarı Kadri Tirki.