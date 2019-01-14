Kayyım Elazığ Kulübünü kapatıyor

Mahkeme tarafından atanan Elazığspor kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu, kulübün kapanma ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.







Fanatik'in haberine göre Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden ve sezon başından itibaren ekonomik dar boğazda olan Elazığspor'u kötü günler bekliyor.





Elazığspor kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu yaşanan durumu şu sözlerle ifade etti:





"İlk maçımıza PAF Takımıyla çıkacağız. Şayet transfer yasağını açamazsak ve gerekli çoğunluk sağlanıp başkanımızı bulamazsak, Elazığspor gibi güzide bir kulübümüzü kapatmak zorunda kalacağız."





Elazığspor’da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Kayyum atanması için dilekçi vermişti.





Mahkemenin değerlendirmesi sonrasında Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversirtesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atanmıştı.