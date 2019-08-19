Kayyım atanan belediyelerin internet siteleri de kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın seçilmiş belediye başkanlarını görevden aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri kapatıldı.







Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine "Bakım aşamıasında, sitemiz en kısa sürede yayın hayatına başlayacak" notu düşüldü.





Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine ise "çok yakında sizlerleyiz" notu yazıldı.





Van Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de benzer şekilde "sitede bakım ve güncelleme çalışması yapılmaktadır, lütfen daha sonra ziyaret ediniz" notu yer alıyor.





Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından ise belediye başkanlığına atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın Tayyip Erdoğan ile fotoğrafı "Mardinimiz için yeniden işbaşındayız" mesajıyla paylaşıldı .