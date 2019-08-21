Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım atanacaksa AKP rejimine atanmalı /21 Ağustos 2019 15:33

Kayyım atanacaksa AKP rejimine atanmalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin üç büyükşehir belediyesine kayyım atayarak bir kere daha demokrasiyi hiçe saydığını kaydetti.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Seçimlerde kullanılan stratejik oylar sebebiyle hiçbir partinin hiçbir partiye, kimsenin kimseye borcu yok, fakat hepimizin demokrasiye borcu var ve ödemek zorunda." dedi. 

CHP'NİN TEPKİSİ İLK GÜNE GÖRE DAHA CILIZ 

Şık, yeni kayyım düzenini T24'te Şirin Payzın'a yorumladı. 

HDP'nin sokaktaki protesto eylemlerinin sonuna kadar meşru olduğunu belirten Şık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üç belediyeye kayyım atanmasına karşı açıklamalarda ilk güne göre geriye düştüğünü söyledi. 

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Hepimizin demokrasiye borcu var ve ödemek zorunda." dedi.

ŞIK: İYİ PARTİ, AMASIZ KINAMALIYDI

HDP'li belediyelere kayyım atanmasının 3'üncü gününde açıklama yapan İyi Parti'nin çekingen davrandığını belirten Şık, '" İyi Parti 'ama'sız kınamalıydı." dedi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde kayyım atandığını belirten Ahmet Şık, "Yağma ve talan düzeninin devam etmesini istiyorlar. Kayyım atanacaksa AKP rejimine atanmalı." ifadelerini kullandı. 

TSK KONVOYUNDA VURULAN SİVİLLER KİM?

Ufukta yeni bir çözüm sürecinin görünmediğini belirten Şık, kayyım düzeninin Suriye'deki gelişmelerle ilgili olduğunu da vurguladı. 

Ahmet Şık, HDP'li belediye başkanlarının terörle iltisaklı olduğu iddialarına "İdlip'te TSK konvoyunda vurulduğu açıklanan siviller cihatçıydı." sözleriyle cevap verdi. 
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