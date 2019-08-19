Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım ataması sonrasında Mardin'de 'yasaklama' kararı /19 Ağustos 2019 21:43

Kayyım ataması sonrasında Mardin'de 'yasaklama' kararı

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından Mardin'de eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.

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Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte 30 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtti, şunlar söyledi:

"Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda tükenme noktasına gelen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. PKK/KCK terör örgütüne müzahir çeşitli basın yayın organları, sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda, Mardin Diyarbakır ve Van illerine belediye başkan vekili görevlendirilmesine tepki göstermek sözde demokratik hakları savunmak amacıyla Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi koordinesinde, 20 Ağustos Salı günü saat 11.00’da Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde bulunan Halkların Demokratik Partisi İl Örgütleri'nde toplanma çağrısı yapıldığı bilinmektedir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması gibi etkinliklerin 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Mardin il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."
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