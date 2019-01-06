Samanyolu Haber /Spor / Kayserispor maçında korkutan olay! Dili boğazına kaçtı… /06 Ocak 2019 20:35

Kayserispor maçında korkutan olay! Dili boğazına kaçtı…

Kayserispor'un hazırlık maçında dili boğazına kaçan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım hastaneye kaldırıldı.

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Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım’ın dili boğazına kaçtı.

Antalya’nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor’un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Mücadelenin 2’nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım’a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


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