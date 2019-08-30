Kayserispor-Galatasaray maçında 5 gol, 4 kırmızı kart...

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray ligin 3 haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. 4 kırmızı kartın çıktığı 1 penaltının atıldığı VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada mutlu sona Galatasaray ulaştı ve Süper Lig'de ki ilk galibiyetine ulaştı.





İlk yarıda orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta iki takımda rakip kalede tehdit oluşturamadı. Karşılıklı faullerle sık sık duran oyunda 34. dakikada Belhanda ve Dja Djedje sarı kart gördü. 37. dakikada Galatasaray ceza sahasının biraz önünde Luyindama rahat pozisyonda havadan gelen topu kafasıyla geriye doğru vurunca top Pedro Henrique'nin önünde kaldı ve Muslera'yı geçen Brezilyalı topu filelere gönderdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.





İkinci yarıya başlarken Galatasaray'da Diagne yerini Emre Mor'a bıraktı. 59. dakikada Feghouli'nin vuruşu kaleciden döndü ve Babel'in önünde kaldı. Müsait pozisyonda ki Babel topu ağlara gönderdi fakat VAR incelemesi sonucunda gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65. Dakikada Babel'in kafa vuruşunda ceza sahası içinde topa eliyle müdahale eden Abdennour ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Belhanda topu ağlara göndererek eşitliği sağladı. 73. dakikada Henrique, Mariano'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayserispor maçın kalan bölümünde 9 kişi oynadı.





Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.





İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.





FATİH TERİM'İN 4. DALYASI





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasıyla Türkiye’deki antrenörlük kariyerinde 400. Süper Lig maçına çıktı.





SERI CEZALI





Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Jean Michael Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.





Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri, müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.





KAYSERİSPOR İLE GALATASARAY 47. RANDEVUDA





İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya geldi.





Süper Lig tarihinde oynanan 46 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 3 kez Galatasaray 29 kez kazandı, 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 100 kez gol sevinci yaşarken Kayserispor ise rakibine 34 gol atabildi.





KAYSERİSPOR 2-3 GALATASARAY





Stadyum: Kadir Has Şehir Stadı





Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje(Dk.70 M.Kula), Rienstra, Mensah, Henrique, Umut, Adebayor.





Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo(Dk.80 Adem Büyük), Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Babel, Diagne(Dk.45 Emre Mor).





Hakem: Mustafa Öğretmenoğu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş





Goller: Dk.37 Henrique, Dk.66 Belhanda(pen)





Kırmızı Kart: Dk. 65 Abdennour, Dk.73 Pedro Henrique





Sarı Kartlar: Dk.34 Belhanda, Dk.69 Mariano(Galatasaray), Dk.34 Dje Djedje, Dk.54 Abdennour, Dk.69 Mensah (Kayserispor)





Maçın önemli anları





7 | BÜYÜK HATA! Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Pedro Henrique ceza sahasına ortaladı. Topa birlikte yükselen Luyindama ve Muslera anlaşmazlık yaşayınca konuk ekibin kalesinde tehlike büyüdü ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.





28 | KALECİNİN ÜZERİNE! Kayserispor önce sağ kanattan yapılan ortayla gol aradı. Savunmanın müdahale ettiği top sol taraftaki Yasir'in önüne açıldı. Onun ortasında ise Adebayor kafayı vurdu ama top Muslera'nın kucağında kaldı.





32 | Ceza sahasının sol tarafında topu alan Diagne ters taraftaki Feghouli'ye ortaladı. Cezayirli yıldızın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.





37 | GOL! Feghouli'nin pasında topu kalecisine atmak isteyen Luyindama büyük bir hata yaptı ve topu rakibine attı. Henrique müsait durumda kaleciden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.





40 | SAVUNMA İZİN VERMEDİ! Galatasaray rakip ceza sahaya etkili geldi. Babel'in ara pasını engelleyen Kayserispor savunması seken topta kaleye vurmak isteyen Belhanda'ya da fırsat vermedi.





42 | KALECİDE KALDI! Feghouli sağ kanattan çalımlarla topu ceza sahasına getirdi. Ceza yayı üzerinde bekleyen Babel'e attığı topta Hollandalı'nın yaptığı vuruş kaleci Lung'un üzerine gitti.





44 | KALECİ SON ANDA! Ev sahibi ekip sağ kanattan hızlı çıktı ve rakibini eksik yakaladı. Lopes'in ortasında Umut topa dokundu ancak Muslera zor pozisyonda gole izin vermedi.





45+1 | AZ FARKLA DIŞARI! Galatasaray sağ kanattan Mariano ile geldi. Diagne'nin indirdiği topta Feghouli ceza sahasının hemen dışından sol ayağı ile şutunu attı fakat top az farkla dışarı gitti.





49 | DIŞARI ATTI! Mensah ceza sahasında çalımlarla önün boşaltı ancak müsait durumda çok kötü bir vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkarma imkanını değerlendiremedi.





55 | KALECİNİN ÜZERİNE! Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın şutu kalecide kalıyor.





61 | GOL İPTAL! Feghouli'nin şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Babel topu ağlara gönderdi ancak ofsayt sebebiyle gol iptal ediliyor.





64 | PENALTI! Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Feghouli'nin ortasında Abdennour'un eline çarpan top sonrası penaltıyı verdi.





65 | KIRMIZI KART! 54. dakikadan sarı kartı olan Abdennour, 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.





66 | GOL! Penaltıda topun başına gelen Belhanda, top ve kaleciyi ters köşelere göndererek skoru eşitledi.





71 | OFSAYT | Emre Mor'un pasında Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Ancak Emre Mor'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle ofsayt bayrağı kalktı.





73 | KAYSERİSPOR 9 KİŞİ! 4 dakika önce ilk sarı kartını gören Pedro Henrique, 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.





77 | KALECİ UZANDI! Ömer Bayram ceza sahasının dışından şutunu attı ancak kaleci çok güzel uzandı ve topu kornere çeldi.





89 | KIRMIZI KART! Emre Mor üst üste ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





90+1 | GOL! Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut ve Miguel Lopes birlikte yükseldi ve top ağlara gitti. VAR incelemesi için oyun durdu.





90+5 | KIRMIZI KART! Ömer Bayram'ı faulle durduran Umut Bulut ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





90+9 | GOL! Feghouli'nin attığı pasta savunma arkasına sarkan Adem Büyük topu kontrol etti ve düşerken vuruşunu yaptı. Galatasaray bir kez daha öne geçiyor.





90+12 | Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, kırmızı kart gördü.