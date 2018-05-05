Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'deki düğüne Erdoğan katılınca o vazgeçti /05 Mayıs 2018 12:41

Kayseri'deki düğüne Erdoğan katılınca o vazgeçti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin kızının düğününe mazeret bildirerek katılmayacağını açıkladı. Düğünde Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte şahitlik yapması bekleniyordu.

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Eski Cumhurbaşkanı Gül, bugün Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı.

Düğünde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.
Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.

Erdoğan, Kayseri'de önce miting yapacak sonra da düğüne gidecek. Gül ise düğüne katılamayacak
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