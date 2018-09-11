Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'de de şarbon karantinası /11 Eylül 2018 16:14

Kayseri'de de şarbon karantinası

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar mahallesi ile Pınarbaşı ilçesinin Üçpınar mahallesinde şarbon karantinası uygulandığı bildirildi.

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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şarbon hastalığı nedeniyle Bünyan ve Pınarbaşı'nda 2 bölgenin karantina altına alındığını açıkladı.

Ergül, hastalığın görüldüğü hayvanların aşılamalarına başlanıldığını belirterek, "Tarım İl Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim arkadaşlarımız hemen o bölgeleri karantina altına aldılar" diye konuştu.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz de şarbon konusunda gerekli önlemlerin alındığını ve kontrollerin sürdüğünü söyledi.

İhbarlar sonucunda Pınarbaşı ve Bünyan ilçesinde şarbon vakasına rastlanıldığını ifade eden Temiz, "Ekiplerimiz söz konusu ihbarların ardından harekete geçerek gerekli müdahaleleri yaptı. Şu an Pınarbaşı ilçesi Üçpınar Mahallesi ve Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde karantina uygulaması başlattık. Bünyan'daki geçtiğimiz hafta yaşandı. İlk hayvan ölümünden sonraki 15 gün içerisinde başka bir sıkıntı yaşanmazsa karantina uygulaması sona erecek. Vatandaşlarımız açısında da bir sıkıntı yok. Gerekli önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Aşılamalar da yapıldı. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.
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