Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi /23 Aralık 2016 12:39

Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi

KAYSERİ’deki 1’inci Komando Tugayı, kentte cumartesi sabahı gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den gelen acı haberlerle birlikte 5 günde 23 şehit verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumartesi günü Kayseri Talas Bulvarı’nda Zincidere Komando Tugayı’ndan çarşı iznini kullanmak için yola çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik hain terör saldırısı sonucunda 14 asker şehit oldu, 1’i sivil olmak üzere 56 kişi de yaralandı. Saldırının ardından hedefin, bugüne kadar PKK’ya en ağır darbeleri vuran ve aynı zamanda Fırat Kalkanı operasyonunda da Suriye’de mücadele eden Kayseri Komando Tugayı olduğu belirtildi. 

1965 yılında kurulan 1’inci Kayseri Komando Tugayına, hain terör saldırısının ardından Fırat Kalkanı operasyonundan da acı haberler geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DEAŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan 16 askerden 9’unun Kayseri Komando Tugayı’ndan bölgeye giden askerler oldukları belirtildi. Buna göre, Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi. 


Kayseri Komando Tugayı’ndan Fırat Kalkanı Harekatına katılan ve şehit düşen görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri’de Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlanacak.
<< Önceki Haber Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi Sonraki Haber >>

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

118 kişiyi taşıyan Libya uçağı kaçırıldı!

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

O Ses Türkiye' yarışması finalisti görevine iade edildi

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Rus elçiye suikast... PKK saldırıları... Cemaat'e yönelik iftiralar...

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:05