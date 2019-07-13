Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri Belediye Başkanı 'borca karşılık istifa resti çekti' iddiası /13 Temmuz 2019 12:28

Kayseri Belediye Başkanı 'borca karşılık istifa resti çekti' iddiası

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP ve MHP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve seçimi kazanan Memduh Büyükkılıç hakkındaki istifa iddiaları AKP Genel Merkezi’ni hareketlendirdi.

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Büyükkılıç'ın Belediye’nin mali tablolarını inceledikten sonra borçlarla çalışmanın mümkün olmadığını ve acilen mali desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek istifa restini çektiği iddia ediliyor.

Söz konusu iddiaya göre Belediye Meclisi’nden 150 Milyon TL borçlanma yetkisinin alınmasına rağmen finansman bulunamamasının da bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

AKP Yerel Yönetimlerden sorumlu ve Kayseri eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin arabulucuğu ile Büyükkılıç’ın istifa kararından vazgeçtiği belirtildi. 

Yeniçağ Gazetesi’nden Muharrem Kılıç’ın haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010’da başlayan rüşvet ve yolsuzluk davaları ile gündeme gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki arasındaki hukuki çekişmeler uzun süre gündemi meşgul etmişti. Kılıçdaroğlu’nun 2010’da kamuoyu ile paylaştığı iddialar çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karakol ve bazı çalışanlar hakkında açılan rüşvet davasında, bu iddiaların kaynağı olarak bahsi geçen isimlere 7 yıldan fazla hapis cezası verilmişti.

Kamuoyu tarafından “sucuk davası” olarak da bilinen sürecin sonucunda Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edilmiş ve daha sonra Kılıçdaroğlu, ödediği tazminatı Özhaseki’den geri almıştı.
 
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